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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина В. Зайкова Никольского уезда Шестаковской вол. д. Подволочья на волостного старшину Киселева, составившего фальшивый акт по разделу распашки зе Показать все
Дело о разрешении частным землевладельцам д. Подволочье Шестаковской волости Никольского уезда Трубиным вырубки леса из принадлежащей им дачи для сплава в г. Архангельск. Показать все
Дело по прошению крестьян дер. Подволочье Шестаковской волости Зайкова об отмене приговора сельского схода о разделе просителя с сыном. 1900 г. // Гос. архив Вологодской Показать все
Дело по жалобе крестьян дер. Подволочье Шестаковской волости Лесихиных и др. на постановление Никольского уездного съезда об отмене приговора схода с вопросом о переделе Показать все
Копия решения Шестаковского волостного суда по делу крестьян дер. Подволочье Шестаковской волости Лисихиных о частном уравнении земли. 1914–1917 гг. // Гос. архив Вологод Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
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• Списки избирателей 1906 года
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6688Подболотье, д. каз.при рч. Кильченге.10017166055
Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Подволочье100½6
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35769Подволочьедеревня60°07'с.ш.46°18'в.д.P-38-141