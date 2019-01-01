деревня Окатовская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Окатовская

Тарногский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе солдатской вдовы, крестьянки деревни Окатовской Шевденицкой волости Тотемского уезда об отказе в назначении ей пособия от казны. 1909 г. // Гос. архив Воло Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Христорождественской Озерецкой церкви. Список архивных Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Христорождественской Озерецкой церкви. Список архивных Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9678Окатовская (Конец), д. удел.при оз. Среднем.119109165868

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Шевденицкая волость
1492. Окатовская (Конец), деревня бывшая удельная, при ручье Пурваре, дворов 24, жителей 162, часовня

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Шевденицкая волость
9797Окатовское (Конец)Озерецкое.Христорождественскийбывшие удельные11518379498

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кокшенгский район, Озерецкий сельсовет
Окатовская (Конец,шк. 1-й ст.)2741деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 17 км. Летнее: —.Зимнее: 315 км. Летнее: —.4944

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Тарногский район
33732Окатовскаядеревня60°37'с.ш.43°45'в.д.P-38-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Тарногский муниципальный район, Тарногское сельское поселение
19642442371д Окатовскаядеревня

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