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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Показать все
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3362Троица Пеленица, с. каз.при р. Оке.725100690700Церковь православная 1. Сельское правление.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1304. Тройце-Пеленица, село бывшее владельческое и государственное, при реке Оке, дворов 251, жителей 1729, волостное правление (уездный город в 15 верстах), церковь прав Показать все
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Троица Пеленица село9138при р. Оке и жел. дор.349122012872507407—волостн. правл.Цер. кам., зам шк., баз. ежен., кирп. зав., каз. вин. лав., вол. пр., квар. уряд., фел. пун., хлеб.
Сенопрессовальный Завод купца Подлазова при с. Троице-Пеленице9170при р. Оке и жел. дор. —91104081Троица-Пеленица
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1420Троицасело54°24'с.ш.40°14'в.д.N-37-057
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61646493101с Троицасело