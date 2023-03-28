село Троица, Спасский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Троица

Спасский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Спасский уезд
3362Троица Пеленица, с. каз.при р. Оке.725100690700Церковь православная 1. Сельское правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Спасский уезд, Полонская волость
1304. Тройце-Пеленица, село бывшее владельческое и государственное, при реке Оке, дворов 251, жителей 1729, волостное правление (уездный город в 15 верстах), церковь прав Показать все

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Спасский уезд, Троицкая волость
Троица Пеленица село9138при р. Оке и жел. дор.349122012872507407волостн. правл.Цер. кам., зам шк., баз. ежен., кирп. зав., каз. вин. лав., вол. пр., квар. уряд., фел. пун., хлеб.
Сенопрессовальный Завод купца Подлазова при с. Троице-Пеленице9170при р. Оке и жел. дор. 91104081Троица-Пеленица

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Спасский район
1420Троицасело54°24'с.ш.40°14'в.д.N-37-057

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Спасский муниципальный район, Троицкое сельское поселение
61646493101с Троицасело

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