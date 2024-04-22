деревня Малой Ярославец, деревня Малой Ярославец, Задонский уезд, Воронежская губерния (на 1886) — Familio

Малой Ярославец

Задонский уезд, Воронежская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Задонский уезд
1354Малой Ярославец (Бестужево), д. каз.при колодцах.4222124447

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Задонский уезд, Сенновская волость
624. Бестужева (М. Ярославец), деревня бывшая владельческая, при реке Доне, дворов 16, жителей 126, почтовая станция, лавка, 3 постоялых двора

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Задонский уезд, Сенновская волость
Малый Ярославец (Бестужево, с. Смердово).1490деревняБестужев.
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