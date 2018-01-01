посёлок городского типа Хорошев, Житомирська область (на 2018) — Familio

Хорошев

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Варианты названий
Володарск-Волынский
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Житомирский уезд, Горошковская волость
27. Горошки, местечко бывшее владельческое, при реке Ирше, дворов 67, жителей 430, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная, костел, 2 еврей Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Волынская губерния, Житомирский уезд, Горошковская волость
местечко Горошки41204686913201104611192222382144

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-45937Хорошівселище міського типуцентр селищної ОТГ, центр районур-н ХорошівськийХорошівська селищна об'єднана територіальна громада

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