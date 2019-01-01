посёлок Большой Керлегеш, посёлок Большой Керлегеш, Прокопьевский муниципальный район, Кемеровская область (на 2019) — Familio

Большой Керлегеш

Прокопьевский муниципальный район, Кемеровская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кемеровская область, Прокопьевский район
117923Большой Керлегешпосёлок53°54'86°29'N-45-077

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Чат по генеалогии Кемеровской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, Сафоновское сельское поселение
32622448106п Большой Керлегешпоселок

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Томская губерния, Кузнецкий округ
1992Керлегешский (Керлегеский, Терлегеский, Чумашинский, Верх-Чумышский), улус инород.при р. Чумыше.575774156162Часовня православная.
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