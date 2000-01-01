починок Федотовский, починок Федотовский, Котельнический уезд, Вятская губерния (на 1886) — Familio

Федотовский

Котельнический уезд, Вятская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
починок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вятская губерния, Котельнический уезд, Киселевская волость
485. Федотовский (Маркасы), починок бывший государственный, при речке Бабице, дворов 6, жителей 45, 2 красильных завода

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