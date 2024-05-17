хутор Клетско-Почтовский, Серафимовичский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Клетско-Почтовский

Серафимовичский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Усть-Медведицкий округ
1390Клецкая Почта (Клетско-Почтовский).при лимане Ендове.2518150160

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Усть-Медведицкий округ, Клетская станица
1878Клетско-Почтовский хутор, Клетской станицы832701215290Хуторское правление2530
Усть-Медведицкий округ, Усть-Медведицкая станица
1879Клетско-Почтовский хутор, Усть-Медвед. ст., при ст. Ендове893956368373Хуторское правление, церковь, 1 школа, паровая мельница4102424

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Серафимовичский район
14529Клетско-Почтовскийхутор49°35,0' с.ш.43°03,0' в.д.M-38-087

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Серафимовичский муниципальный район, Клетско-Почтовское сельское поселение
18650420101х Клетско-Почтовскийхутор

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