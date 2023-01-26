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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2589Крутицкое (Крутиха), сел.при рч. Чернушке.4825173541594Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
605. Крутицкое (Крутиха), село бывшее государственное, при речке Чернушке, дворов 223, жителей 1184, церковь православная, спн. зав.
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
с. Крутихинское на р. Чернушке, прав. церк. зем. шк., народ. библ., вол. правл., ярм.: Тихоновская с 14 по 18 июня и Михайловская с 6 по 8 ноября, распланированоКрутихинское общество277757741Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские48—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
688925Крутихинскоесело57°21'с.ш.62°45'в.д.O-41-090
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65711000571с Крутихинскоесело