деревня Алексеевская 2-я, деревня Алексеевская 2-я, Сольвычегодский уезд, Вологодская губерния (на 1913) — Familio

Алексеевская 2-я

Сольвычегодский уезд, Вологодская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Сольвычегодский уезд, Алексеевская волость
Алексеевская 1 -я96¼¼
Алексеевская 2-я96Прав.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд, Алексеевская волость
1127. Алексеевская 2-я (Бережная), деревня бывшая государственная, при реке Северной Двине, дворов 9, жителей 56, волостное правление (уездный город в 96 верстах). В 2½ в Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд, Алексеевская волость
деревня Алексеевская
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