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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Алексеевская 1 -я96¼¼
Алексеевская 2-я96Прав.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1127. Алексеевская 2-я (Бережная), деревня бывшая государственная, при реке Северной Двине, дворов 9, жителей 56, волостное правление (уездный город в 96 верстах). В 2½ в Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
деревня Алексеевская