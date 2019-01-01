деревня Спас-Нерль, деревня Спас-Нерль, Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Спас-Нерль

Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по иску крестьянина дер. Спасс Щениковской волости Ростовского уезда Алексея Михайловича Тиханова о восстановлении за ним владения землей, нарушенного братом его Вас Показать все
Дело по обвинению крестьянина д. Спас Щениковской волости Ростовского уезда Дмитрия Васильевича Морозова в богохулении. 1913–1915 гг. // Гос. архив Ярославской области. Ф Показать все
Дело по обвинению крестьянина д. Спас Щениковской волости Ростовского уезда Дмитрия Васильевича Морозова в произнесении оскорбительных слов против царя. 1913–1915 гг. // Показать все
Дело об открытии в деревне Спас Щениковской волости церковно-приходской школы. 1897 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 73. Опись 1. Дело 6958.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7407Спасская, д. вл.при р. Нерли.5050145265

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Ростовский уезд, Щениковская волость
478. Спас, деревня бывшая владельческая, при речке Нерли, дворов 25, жителей 138, 3 картоф.-терочн. зав.

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Щениковская волость
д. СпасVI. Спасское общество 23829Архангельский в Гарях приход

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Ильинский район
588518Спас-Нерльдеревня56°48'39°34'O-37-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Ильинский муниципальный район, Щенниковское сельское поселение
24609452211д Спас-Нерльдеревня
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