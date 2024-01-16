село Ахматовка, село Ахматовка, Никольский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Ахматовка

Никольский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Городищенский уезд
349Ахматовна (Богородское), с. вл.при рч. Кеньше.6610159520568Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Городищенский уезд
Ахматовка24Петр Иванов. Соловцов5196152

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Городищенский уезд, Борисовская волость
87. Ахматовка (Богородское), село бывшее владельческое, при речке Кеньше, дворов 194, жителей 1107, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Никольский район
47678Ахматовкасело53°39'46°25'N-38-093

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Никольский муниципальный район, Сельское поселение Ахматовский сельсовет
56653404101с Ахматовкасело
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