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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1249Бурдыгино, с. каз.при р. Самаре.9246207770813Церковь православная 1. Этапная тюрьма для пересылаемых арестантов.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
620. Бурдыгино, село бывшее государственное, при реке Самаре, дворов 279, жителей 2040, 2 церкви православных, школа, лавка, сукновальня, водяная мельница
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Бурдыгино Б. госуд. Рус. Прав.3019Р. Самара259891542616301645
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
71683Бурдыгиносело52°20'с.ш.53°21'в.д.N-39-131
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53727000126с Бурдыгиносело