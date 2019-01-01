село Бурдыгино, село Бурдыгино, Сорочинский, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Бурдыгино

Сорочинский, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бузулукский уезд
1249Бурдыгино, с. каз.при р. Самаре.9246207770813Церковь православная 1. Этапная тюрьма для пересылаемых арестантов.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Барабановская волость
620. Бурдыгино, село бывшее государственное, при реке Самаре, дворов 279, жителей 2040, 2 церкви православных, школа, лавка, сукновальня, водяная мельница

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бузулукский уезд, Барабановская волость
С. Бурдыгино Б. госуд. Рус. Прав.3019Р. Самара259891542616301645

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Сорочинский район
71683Бурдыгиносело52°20'с.ш.53°21'в.д.N-39-131

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Сорочинский
53727000126с Бурдыгиносело
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