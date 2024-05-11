село Шерагул, село Шерагул, Тулунский муниципальный район, Иркутская область (на 2019) — Familio

Шерагул

Тулунский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Иркутской области

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Иркутская губерния, Нижнеудинский округ, Тулуновская волость
159Шерагульское с.крестьяне1219
159Шерагульское с.поселенцы202

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Иркутская губерния, Нижне-Удинский округ, Шерагульская волость
село Шерагуль

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область, Тулунский район
638787Шерагулсело54°27'100°55'N-47-058

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Тулунский муниципальный район, Шерагульское сельское поселение
25638452101с Шерагулсело
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