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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830- Показать все
• Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830- Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4639Лужки, сц. вл.при колодцах.2912239788
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1179. Лужки, деревня бывшая владельческая, при речке Похре, дворов 28, жителей 206, школа, 2 медно-паникад. зав.
Список населённых мест Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дер. Лужки3112Московско-Киево-Воронежская железная дорога, станция Апрелевка. 1149
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
22389Лужкидеревня55°26'с.ш.37°07'в.д.N-37-015