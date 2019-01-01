деревня Раменье, Тарногский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Раменье

Тарногский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9726Раменская Слободка, с. каз.при колодцах.893282230227Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Бережно-Слободская волость
1259. Раменская Слободка, село бывшее государственное, при речке Сивеже, дворов 96, жителей 565, церковь православная, часовня, лавка

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Бережно-Слободская волость
5353Раменская слоб.Раменское.Георгиевскийбывшие государственные7510140329339

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кокшенгский район, Раменский сельсовет
Раменье (СС.,колхоз,1 торгов. зав.,шк. 1-й ст.) 2757деревняЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 30 км. Летнее: 45 км.Зимнее: 300 км. Летнее: —.163141

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Тарногский район
33631Раменьедеревня60°17'с.ш.43°47'в.д.P-38-136

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Тарногский муниципальный район, Маркушевское сельское поселение
19642428161д Раменьедеревня

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