деревня Мартынова, деревня Мартынова, Каменская волость, Ишимский уезд (на 1912) — Familio

Мартынова

Каменская волость, Ишимский уезд (на 1912)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Курганской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Ишимский округ
1186Мартынова (Плоская), д. каз.при оз. Плоском.137774294108

Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Ишимский уезд, Каменская волость
Мартынова (Плоская) д., при оз. Плоском, на прос. дор.5001202020433
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