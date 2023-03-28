сельцо Амбразанцево, сельцо Амбразанцево, Рязановская волость, Стерлитамакский уезд (на 1906) — Familio

Амбразанцево

Рязановская волость, Стерлитамакский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Башкортостан

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд
2699Амбразанцево (Абразановка), сельцо.при рч. Куганаке.86045124127Р. — Мельница водяная. Делание деревянной посуды, телег, саней, плетение лаптей.

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Стерлитамакский уезд, Рязановская волость
3Амбразановка, д. на почт. дор., при реч. Куганаке, х.-з. маг., хлеб. обдир., вод. мел.103123435Земледелие
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