село Светочева Гора, село Светочева Гора, Красносельский муниципальный район, Костромская область (на 2019) — Familio

Светочева Гора

Красносельский муниципальный район, Костромская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Костромская губерния, Нерехтский уезд, Светочегорская волость
327. Светочево Гора, село бывшее владельческое, дворов 17, жителей 95, волостное правление (уездный город в 52 верстах), церковь православная, часовня

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Костромская губерния, Нерехтский уезд, Светочегорская волость
село Светочева-Гора

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Костромская область, Красносельский район
352573Светочева Горасело57°26'00"41°19'00"O-37-095

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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Костромская область, Красносельский муниципальный район, Сидоровское сельское поселение
34616424171с Светочева Горасело

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Костромская губерния, Перехтский уезд
С. Светочева Гора с 2 сц. и 13 дер.43Алекс. Алекс. Грамматин2521687

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Нерехтский уезд, Светочегорская волость
Светочева Гора с., ш.прудыПл.-Нер.503314375100175По волости мужчины-промыш. составляют 57,48% всего нас. от 8 до 60 л.; % корзиночников к нас. в том же возрасте — 25,93 (111 чел.); % фабричн.-мужч. к числу всех промыш Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Нерехотской уезд
8261Светочева Гора (Лукояново), с.при пруде.5091597103Церковь православная. Светочегорское волостное правление.
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