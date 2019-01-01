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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
327. Светочево Гора, село бывшее владельческое, дворов 17, жителей 95, волостное правление (уездный город в 52 верстах), церковь православная, часовня
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Светочева-Гора
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
352573Светочева Горасело57°26'00"41°19'00"O-37-095
Местные сообщества
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
34616424171с Светочева Горасело
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Костромская губерния, Перехтский уезд
С. Светочева Гора с 2 сц. и 13 дер.43Алекс. Алекс. Грамматин2521687
Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года
Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Светочева Гора с., ш.прудыПл.-Нер.503314375100175—По волости мужчины-промыш. составляют 57,48% всего нас. от 8 до 60 л.; % корзиночников к нас. в том же возрасте — 25,93 (111 чел.); % фабричн.-мужч. к числу всех промыш Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8261Светочева Гора (Лукояново), с.при пруде.5091597103Церковь православная. Светочегорское волостное правление.