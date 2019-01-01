деревня Шабаны, деревня Шабаны, Палкинский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Шабаны

Палкинский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Палкинский район
70950Шабаныдеревня57°27'с.ш.28°11'в.д.O-35-093

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Чат по генеалогии Псковской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Палкинский муниципальный район, Сельское поселение Новоуситовская волость
58637423406д Шабаныдеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Островский уезд
9597Шебаны, дер.при р. Великой.1515205250
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