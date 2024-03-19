посёлок Мулымья, посёлок Мулымья, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (на 2019) — Familio

Мулымья

Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Кондинский район
204219Мулымьяпосёлок60°12'с.ш.64°33'в.д.P-41-142

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Кондинский муниципальный район, Сельское поселение Мулымья
71816423101п Мулымьяпоселок

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Туринский округ
2967Мульимский, паул инор.при рч. Мулымье.48317082023

Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Туринский уезд, Верх-Кондинская волость
Мулымский в. п., при рч. Мулымье, на прос. дор.830879407456160 —45 —39
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