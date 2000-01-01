село Пухово, село Пухово, Трегубовская волость, Велико-Устюгский уезд (на 1914) — Familio

Пухово

Трегубовская волость, Велико-Устюгский уезд (на 1914)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело по жалобе крестьян дер. Пухова Трегубовской волости Великоустюгского уезда Черемисина, Ивана и Андрея Чупровых и Попова на постановление местного чиновника по кресть Показать все

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Велико-Устюгский уезд, Трегубовская волость
114103ПуховоСп. Морозов.Спасо-Морозовскийбывшие государственные41162527

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Устюжский уезд
10417Пухово (Коровня), с. каз.при р. Коровенке.71929Церковь православная 1.
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