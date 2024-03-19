деревня Куперле, деревня Куперле, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Куперле

Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Ахметевская волость
1078. Купырли, деревня бывшая государственная, при речке Купырлинке, дворов 28, жителей 448, мечеть, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Тукаевский район
158761Куперледеревня55°34'52°25'N-39-021

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Тукаевский муниципальный район, Новотроицкое сельское поселение
92657455116д Куперледеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
2193Купырли, деревня.при рч. Купырлинке.521477236239Т. — Мечеть 1. Училище. Мельница водяная. Пчеловодство.

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Ахметевская волость
12Купырли, д. при реч. Честинке, на прос. дор., мечеть, х.-з. маг., мануф. и 3 бак. лав., обдир., вод. мел.5520112318317Земледелие

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
КүперлеКуперлеТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2006. – Т. 3: К–Л. – 664 с.
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