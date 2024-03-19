деревня Исаковская, деревня Исаковская, Устьянский район, Архангельская область (на 2018) — Familio

Исаковская

Устьянский район, Архангельская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Устьянский район
472159Исаковскаядеревня60°52'с.ш.42°50'в.д.P-38-110

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вельский уезд, Ростовская волость
44Верхне-Сельменск. поч. (Исак.)Каменогорск.Мин.-Успен.бывшие государственные70183116
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