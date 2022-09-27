село Васьковцы, село Васьковцы, Чернігівська область (на 2018) — Familio

Васьковцы

Чернігівська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Прилукский уезд, Сокиренская волость
943. Васьковцы, село бывшее государственное и владельческое, при речке Низовой, дворов 323, жителей 1161, церковь православная, школа, питейный дом, лавка, базар по четве Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Чернігівська область
А-29758Васьківціселоцентр сільської радир-н Срібнянськийсільрада Васьковецька

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Чат по генеалогии православного духовенства

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Прилукский уезд
С. Васковец27Ив. Мих. Скоропадский18564
С. Васковец79Мих. Маркевич352109

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Прилукский уезд, Сокиринская волость
5.0Васковцы селоВасковское козаков740
5.0Васковцы село с №№ 6 и 7Васковское казенных крестьян7403359817

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Прилукский уезд
3476Васковцы, с. вл. и казач.при безымянном пруде.47172929641073Церковь православная 1. Заводов 2.
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