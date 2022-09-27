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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
943. Васьковцы, село бывшее государственное и владельческое, при речке Низовой, дворов 323, жителей 1161, церковь православная, школа, питейный дом, лавка, базар по четве Показать все
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-29758Васьківціселоцентр сільської радир-н Срібнянськийсільрада Васьковецька
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Прилукский уезд
С. Васковец27Ив. Мих. Скоропадский185—64
С. Васковец79Мих. Маркевич352—109
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
5.0Васковцы селоВасковское козаков740
5.0Васковцы село с №№ 6 и 7Васковское казенных крестьян74033—59817
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3476Васковцы, с. вл. и казач.при безымянном пруде.47172929641073Церковь православная 1. Заводов 2.