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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1099. Зуевка, село бывшее владельческое и государственное, при реке Сейме, дворов 141, жителей 1329, церковь православная, 4 лавки, 2 постоялых двора
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Зуевка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
51192Зуевкасело51°24'36°46'M-37-014
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Находки
Где упоминается данное место
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
38638428101с Зуевкасело
Список населённых мест Курской губернии 1892 года
НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Зуевка село 38762794Земского начальника: 5. Судебного следователя: 2. Полицейского урядника: 1. Призывной по отправлению воинской повинности: 3. Военно-конский: 10.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2608Зуевка, д. каз. ивл.при р. Сейме.3312120633673