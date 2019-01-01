село Зуевка, село Зуевка, Солнцевский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Зуевка

Солнцевский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Тимский уезд, Выползовская волость
1099. Зуевка, село бывшее владельческое и государственное, при реке Сейме, дворов 141, жителей 1329, церковь православная, 4 лавки, 2 постоялых двора

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Курская губерния, Тимский уезд
село Зуевка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Солнцевский район
51192Зуевкасело51°24'36°46'M-37-014

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Солнцевский муниципальный район, Сельское поселение Зуевский сельсовет
38638428101с Зуевкасело

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Тимской уезд, Никольская волость
Зуевка село 38762794Земского начальника: 5. Судебного следователя: 2. Полицейского урядника: 1. Призывной по отправлению воинской повинности: 3. Военно-конский: 10.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Тимский уезд
2608Зуевка, д. каз. ивл.при р. Сейме.3312120633673
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