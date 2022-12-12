слобода Стрелецкая, слобода Стрелецкая, Мценский уезд, Орловская губерния (на 1886) — Familio

Стрелецкая

Мценский уезд, Орловская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Мценский уезд
3427Стрелецкая, слоб. каз.при р. Зуше.(*)17106340370Заводов кирпичных 21. Маслобойня. (*) Селения, значащияся под №№ 3427 - 3433 — составляют подгородные слободы г. Мценска.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Мценский уезд, Стрелецкая волость
1061. Стрелецкая, слобода бывшая государственная, при реке Зуше, дворов 130, жителей 832, волостное правление (уездный город в 1 версте), школа, 2 лавки. В 3 верстах — во Показать все
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