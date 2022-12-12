село Рождествено, село Рождествено, Воловский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Рождествено

Воловский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Богородицкий уезд
983Рожествино, с. вл.при рч. Красивой Мечи.472129106127Церковь православная 1. Ярмарка.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Богородицкий уезд, Солодиловская волость
250. Рожествено, село бывшее владельческое, при речке Красивой Мечи, дворов 31, жителей 228, церковь православная, ярмарка 21-го сент., сахарный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Воловский район
8003Рождественосело53°23'с.ш.37°59'в.д.N-37-088

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Воловский муниципальный район, Турдейское сельское поселение
70616455256с Рождественосело
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