Ишкарово
Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1411Ишкарова, деревня.при рч. Сарьязке.652055185181Б. — Мечеть 1. Пчеловодство, плотничество.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
702. Ишкаров, деревня бывшая государственная, при речке Сарьязке, дворов 69, жителей 414, мечеть
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
13Ишкарова, д. на реч. Сарьязке, на поч. трак., мечеть, медрессе685125362325Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
521700Ишкаровосело55°28'00"54°32'00"N-40-014
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80630440101с Ишкаровосело