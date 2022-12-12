село Яблоновый Овраг, село Яблоновый Овраг, Волжский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Яблоновый Овраг

Волжский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1717Яблонный Враг, с. каз. и удел.при р. Моче.15272161908942Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Сухо-Вязовская волость
1018. Яблонный Враг, село бывшее государственное и удельное, при реке Моче, дворов 329, жителей 2408, церковь православная, школа, 2 лавки, ярмарка, базар

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Волжский район
56808Яблоновый Оврагсело52°50'с.ш.50°23'в.д.N-39-113

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Волжский муниципальный район, Сельское поселение Подъем-Михайловка
36614432131с Яблоновый Оврагсело
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