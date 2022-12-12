деревня Ладышкино, деревня Ладышкино, Шиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Ладышкино

Шиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Касимовский уезд
1427Ладышкино (Львино), д. вл.при рч. Таловке.21863252260
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Касимовский уезд, Шостинская волость
662. Ладыжкина, деревня бывшая владельческая, при реке Оке, дворов 91, жителей 588

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Шиловский район
1024Ладышкинодеревня54°47'с.ш.41°10'в.д.N-37-047

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Шиловский муниципальный район, Ерахтурское сельское поселение
61658424121д Ладышкинодеревня
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