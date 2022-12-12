Ладышкино
Шиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1427Ладышкино (Львино), д. вл.при рч. Таловке.21863252260Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
662. Ладыжкина, деревня бывшая владельческая, при реке Оке, дворов 91, жителей 588
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1024Ладышкинодеревня54°47'с.ш.41°10'в.д.N-37-047
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61658424121д Ладышкинодеревня