Верхний Якимец
Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2317Екимец верхний, с. вл.при р. Хупте.29½44½41189167Церковь православная 1. Еженедельные базары. Почтовая станция.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
963. Н. Якимец, село бывшее владельческое, при речке Хупте, дворов 73, жителей 541, волостное правление (уездный город в 30 верстах), 2 церкви православных, 3 лавки, 2 по Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
329674Верхний Якимецсело53°29'с.ш.40°11'в.д.N-37-093
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61620450111с Верхний Якимецсело