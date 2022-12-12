село Верхний Якимец, село Верхний Якимец, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Верхний Якимец

Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Раненбургский уезд
2317Екимец верхний, с. вл.при р. Хупте.29½44½41189167Церковь православная 1. Еженедельные базары. Почтовая станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Якимецкая волость
963. Н. Якимец, село бывшее владельческое, при речке Хупте, дворов 73, жителей 541, волостное правление (уездный город в 30 верстах), 2 церкви православных, 3 лавки, 2 по Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Александро-Невский район
329674Верхний Якимецсело53°29'с.ш.40°11'в.д.N-37-093

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Александро-Невский муниципальный район, Каширинское сельское поселение
61620450111с Верхний Якимецсело
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