агрогородок Добосна, агрогородок Добосна, Кировский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Добосна

Кировский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Рогачевский уезд, Тихиничская волость
463. Добосна, село бывшее владельческое, при речке Добосне, дворов 59, жителей 437, церковь православная, школа, ярмарка в Вознесенье и 20 июня.

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Рогачевский уезд, Тихиничская волость
24Село Добоснапроселкереч. Добоснеоб-ву кр-н церк. земли103276361Добоснянск. пр. 12830

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Кировский район, Добосненский сельсовет
д Добосна455

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Кировский район, Добосненский сельсовет
аг. Добосна185
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close