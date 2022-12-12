деревня Ячменева, деревня Ячменева, Алапаевское, Свердловская область (на 2019) — Familio

Ячменева

Алапаевское, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Ирбитский уезд
2631Ячменева, дер.при р. Реже.708755194119
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Невьянская волость
658. Ячменева, деревня бывшая государственная, при реке Реже, дворов 73, жителей 438, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Алапаевский район
89985Ячменевадеревня57°53'с.ш.62°14'в.д.O-41-077

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Алапаевское
65771000281д Ячменевадеревня
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