деревня Верхнее Кляшево, деревня Верхнее Кляшево, Ибресинский район, Чувашская Республика (на 2018) — Familio

Верхнее Кляшево

Ибресинский район, Чувашская Республика (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Буинский уезд
802Верхнее Кляшево, д. удел.на л. б. рч. Чагалы.893963176190
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Буинский уезд, Хомбусь-Батыревская волость
463. Вр. Бляшева, деревня бывшая удельная, дворов 78, жителей 406, красильня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Ибресинский район
141633Верхнее Кляшеводеревня55°19'с.ш.47°13'в.д.N-38-035
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close