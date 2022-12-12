село Бараит, село Бараит, Новоселовский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Бараит

Новоселовский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Минусинский округ
835Бараитское, с. каз.при р. Июсе.20813195358348Церковь православная 1.
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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Минусинский уезд, Новоселовская волость
2171Бараит, с., на р. Чулыме; церк. Троицкая[1]; ц.-пр. шк.; каз. в. л. № 205; хлеб.-з. маг.12943043435

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Новоселовский район
138287Бараитсело55°09'90°47'N-46-026

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Новоселовский муниципальный район, Сельское поселение Бараитский сельсовет
4641403101с Бараит#Н/Д
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