Покровская Варежка
Каменский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1391Покровская Варишка (Мещерское), с. вл.при руч. Варишке.3415214648712Церковь православная 1. Сельское училище. Волостное правление.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
795. Покровская Варижка (Мещерская Варижка), село бывшее владельческое, при речке Варижке, дворов 136, жителей 931, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церк Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47860Покровская Варежкасело53°14'43°47'N-38-100
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56629431111с Покровская Варежкасело