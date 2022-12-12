село Нагольное, село Нагольное, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область (на 2019) — Familio

Нагольное

Ровеньский муниципальный район, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Острогожский уезд
2390Нагольная (Ряднова, Хутор Ряднов), слоб. каз.при рч. Нагольном Протоке.12087135571565Церковь православная.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Ровенская волость
1049. Нагольная (Ряднов Хутор), слобода бывшая государственная, при речке Наголь ной, дворов 209, жителей 1510, церковь православная, постоялый двор, 19 ветряных мельниц, Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Ровеньский район
116017Нагольноесело49°58'38°59'M-37-078

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Ровеньский муниципальный район, Наголенское сельское поселение
14650424101с Нагольноесело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close