деревня Малые Росляи, деревня Малые Росляи, Питерская волость, Моршанский уезд (на 1911) — Familio

Малые Росляи

Питерская волость, Моршанский уезд (на 1911)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Моршанский уезд
2098Малые Росляи, д. каз.при рч. Керше.192560237238
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Моршанский уезд, Питерская волость
875. М. Росляи, деревня бывшая государственная, при речке Керше, дворов 76, жителей 606

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Моршанский уезд, Питерская волость
деревня Малые-Росляи«Моршанская» п.-т. контора1818
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