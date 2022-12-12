Малые Росляи
Питерская волость, Моршанский уезд (на 1911)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2098Малые Росляи, д. каз.при рч. Керше.192560237238Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
875. М. Росляи, деревня бывшая государственная, при речке Керше, дворов 76, жителей 606
Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
деревня Малые-Росляи«Моршанская» п.-т. контора1818