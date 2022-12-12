село Бригадировка, село Бригадировка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Бригадировка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Хорольский уезд
4426Бригадировка (Холодная), с. вл.при безымянном пруде.181274258283Церковь православная 1. Ярмарок 2.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Хорольский уезд, Радионовская волость
1067. Бригадировка (Холодна), село бывшее владельческое, дворов 88, жителей 599, церковь православная, питейный дом, 2 ярм. — проводск. и 30 нояб., 11 ветряных мельниц

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Хорольский уезд, Родионовская волость
2.0Бригадировка (Холодная) деревняБригадировское крестьян собственников7181341282465185111029

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-19430Бригадирівкаселор-н Хорольськийсільрада Ялосовецька
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close