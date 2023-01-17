село Красное Поселение, село Красное Поселение, Елховский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Красное Поселение

Елховский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Самарский уезд
116Красное Поселение, с. удел.при рч. Кондурче.9437127537593Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Самарский уезд, Елховская волость
44. Красное Поселение, село бывшее удельное, при реке Кондурче, дворов 183, жителей 1443, церковь православная, лавка, ветряная мельница

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Елховский район
57439Красное Поселениесело53°58'с.ш.50°22'в.д.N-39-077

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Елховский муниципальный район, Сельское поселение Красное Поселение
36615440126с Красное Поселениесело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close