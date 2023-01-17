село Семенек, село Семенек, Становлянский муниципальный район, Липецкая область (на 2019) — Familio

Семенек

Становлянский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Ефремовский уезд
1976Дмитриевское (Семенек), с. каз.при рч. Семеньке.1416141540599Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Ефремовский уезд, Дмитриевская волость
532. Дмитриевское (Семенек), село бывшее государственное, при речке Семенке, дворов 156, жителей 1140, волостное правление (уездный город в 12 верстах), 2 церкви правосла Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Липецкая область, Становлянский район
78512Семенексело53°01'00"38°05'00"N-37-101

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Становлянский муниципальный район, Сельское поселение Михайловский сельсовет
42642432106с Семенексело
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