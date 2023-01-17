деревня Ржава, деревня Ржава, Большесолдатский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Ржава

Большесолдатский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Суджанский уезд
2398Ржава, с. каз. и вл.при рч. Ржаве.26790508489Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Суджанский уезд, Ржавская волость
1048. Ржава, село бывшее владельческое и государственное, при речке Ржаве, дворов 134, жителей 681, волостное правление (уездный город в 25 верстах), п. пр., 5 лавок

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Большесолдатский район
50612Ржавадеревня51°23'35°26'M-36-023

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Большесолдатский муниципальный район, Сельское поселение Большесолдатский сельсовет
38603403151д Ржавадеревня
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