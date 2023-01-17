Усть-Каремша
Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1322Усть-Каремша (Солдатское, Усть-Кармиша), с. каз. и вл.при р. Мокше.1216179617628Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
779. Уст-Кармиша (Солдатское), при реке Мокше, дворов 200, жителей 1347, церковь православная, школа, синильни
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
46912Усть-Каремшасело53°39'43°42'N-38-088
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Нижнеломовский муниципальный район, Сельское поселение Усть-Каремшинский сельсовет
56651437101с Усть-Каремшасело