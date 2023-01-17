слобода Потаповка, слобода Потаповка, Павловский уезд, Воронежская губерния (на 1886) — Familio

Потаповка

Павловский уезд, Воронежская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Павловский уезд
2494Потаповка, слоб. вл.при рч. Осереде.1530233724778Винокуренный завод.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Павловский уезд, Петровская волость
1113. Потаповка, слобода бывшая владельческая, при речке Осереде, дворов 262, жителей 1609, почтовая станция, винокуренный завод
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