село Майское, село Майское, Киреевский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Майское

Киреевский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Крапивенский уезд
2844Кобелево, с. вл.при прудах и колодцах.452832165163Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Крапивенский уезд, Кобелевская волость
738. Кобелево, село бывшее владельческое, дворов 40, жителей 389, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Киреевский район
9110Майскоесело53°52'с.ш.37°49'в.д.N-37-076

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Киреевский муниципальный район, Богучаровское сельское поселение
70628405161с Майскоесело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close