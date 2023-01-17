село Курташки, село Курташки, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Курташки

Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Краснослободский уезд
796Курташки, с. каз.при руч. Ляче.2522139462498Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Краснослободский уезд, Оброчинская волость
463. Никольское (Курташка), село бывшее государственное, при речке Ляге, дворов 149, жителей 1044, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Атюрьевский район
75787Курташкисело54°19'43°27'N-38-063

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Атюрьевский муниципальный район, Курташкинское сельское поселение
89605435101с Курташкисело
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