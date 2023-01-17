агрогородок Богданово, агрогородок Богданово, Сенненский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Богданово

Сенненский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Сеннинский уезд, Ульяновичская волость
27Дер. Богдановопроселкеоз. КазенномБогдановск. с. о. 2483101Сенненского пр. 1525

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Сенненский район, Богдановский сельсовет
аг Богданово356

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Сенненский район, Богдановский сельсовет
аг. Богданово103
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