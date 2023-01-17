деревня Ефимьево, деревня Ефимьево, Волоколамский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Ефимьево

Волоколамский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Волоколамский уезд
1913Ефимьево, д. каз.при колодце.141242137152
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Волоколамский уезд, Буйгородская волость
741. Ефимьево, деревня бывшая государственная, при речке Спировке, дворов 56, жителей 425, 5 бумого-ткацк. ф.

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Волоколамский уезд, Буйгородская волость
Дер. Ефимьево165станция Чисмено. 1376

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Волоколамский район
22187Ефимьеводеревня56°08'с.ш.36°06'в.д.O-37-133

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Волоколамский муниципальный район, Теряевское сельское поселение
46605449166д Ефимьеводеревня
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