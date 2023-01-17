село Шишкино, село Шишкино, Читинский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019) — Familio

Шишкино

Читинский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Читинский округ, Титовское станичное общество
115Шишкин пос.Крестьянских дворов: 22. Остальных дворов: 1. Всех дворов: 23. 242

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Забайкальский край, Читинский район
24108Шишкиносело52°19'113°35'N-49-144

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Забайкальский край, Читинский муниципальный район, Шишкинское сельское поселение
76650490101с Шишкиносело
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